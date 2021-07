La tragedia si è consumata questo mercoledì (28 luglio): la vittima è scomparsa nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio.

Tragico incidente stradale a Parigi. La tragedia si è consumata questo mercoledì (28 luglio) nel XII arrondissement della capitale francese. La notizia trova conferma nei media locali. Stando a quanto si legge nelle fonti ufficiali, la vittima, una poliziotta di 30 anni, si stava recava sul luogo di lavoro al volante del suo scooter elettrico quando è stata travolta da un’ambulanza privata in rue de Dijon. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo ha letteralmente scaraventato la donna contro un autobus della RATP. A seguire maggiori dettagli.

La giovane poliziotta è morta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle ore 13:30 in rue de Dijon. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai notiziari francesi, la giovane 30enne si stava recando al commissariato del 12° arrondissement, quando è stata investita da un’ambulanza privata. Stando a quanto precisa Actu 17, la vittima è andata a sbattere violentemente la testa contro un autobus della RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) – la fitta rete di trasporti urbani e extraurbani che collegano la capitale francese e i sobborghi parigini -rimanendo gravemente ferita.

Trasferita d’urgenza al Pitié-Salpêtrière per il ricovero, le sue condizioni erano state sin dall’inizio definite gravi dal personale medico dell’ospedale. La fonte ufficiale riferisce che il suo corpo riportava importanti fratture e profonde lesioni alla testa. La notizia era stata confermata anche dal portavoce dei vigili del fuoco di Parigi: “la vittima era in assoluta urgenza all’arrivo dei soccorsi […] È stata portata in ospedale. Un’altra donna, testimone della scena, è rimasta molto scioccata dall’accaduto.” Dopo giorni di agonia, la giovane poliziotta è stata dichiarata morta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio.

Ancora poco chiare circostanze e dinamiche dell’incidente. In merito, la Procura di Parigi ha annunciato il prosieguo delle indagini per ulteriori aggiornamenti.

