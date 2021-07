Ferragnez: Il figlio confonde Orietta Berti con sua mamma

A casa Ferragni-Lucia c’è stata un pò di confusione, Leone il figlio ha scambiato Orietta Berti per la mamma

Fedez ha condiviso il primo disco di platino per il brano Mille, cantato insieme a Orietta Berti e Achille Lauro. Nella foto che è stata scelta come copertina del disco, i tre sono stati raffigurati come in un dipinto stile impressionismo. Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni guardando velocemente la copertina ha scambiato Orietta Berti per sua mamma Chiara Ferragni.

Leone è il comico di casa Ferragnez

Il bambino di Fedez e Chiara Ferragni è il protagonista in assoluto di casa. Fedez lo riprende spesso con il telefono mentre gioca, parla e fa qualsiasi cosa. Con i suoi discorsi a volte sorprende e diverte tutti i followers di Fedez. Questa volta ha divertito tutti scambiando sua mamma Chiara con Orietta Berti, guardando la copertina del brano Mille. Oltretutto la canzone è già da record con gli ascolti e le visualizzazioni. Sono già due i dischi di platino ottenuti dal trio. E proprio mostrando uno di questi dischi al figlio, Fedez ha assistito ad una confusione generale in cui Leone ha pensato che quella in copertina fosse sua mamma Chiara.

Il bambino è così innamorato della mamma che la vede ovunque. La Ferragni che ha assistito alla scena non è apparsa molto contenta dello scambio di persona. Poi Leone cerca di capire anche chi sia Achille Lauro e lo chiama Achille Laone. Subito dopo questo momento termina con un abbraccio di gruppo tenerissimo tra mamma, papà e Leone. Altri momenti divertentissimi in casa Ferragnez, quando Leone chiede al papà come vuole il caffé e Fedez risponde che lo vuole macchiato. Leone ci pensa un attimo e poi dice:”No lì è pulito”, e scoppia una risata generale di mamma e papà.

Ma oltre a questi momenti esilaranti di quotidianità, ci sono anche momenti molto teneri e dolci. In particolare un momento ha sciolto i cuori dei follower. Quando in ascensore Leone dice:”Siamo la famiglia, siamo io, papà, mamma e vitto”. Insomma sui profili instagram della Ferragni e di Fedez non ci si annoia mai.