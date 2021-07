Mikaela Neazesilva ha condiviso un nuovo scatto sui social lasciando i fan senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Fascino unico, bellezza incredibile e talento da vendere. Modella, ballerina, e showgirl, Mikaela Neaze Silva ha conquistato nel tempo il pubblico incantato dalle sue curve sublimi e dal suo sguardo intenso. Classe 1994, le origini di Mikaele sono miste in quanto il padre è angolano e la madre afghana. Nata a Mosca si è poi trasferita a sei anni con la famiglia a Camogli dove ha conseguito gli studi, frequentando il liceo linguistico.

Fin dall’infanzia la danza è stata tra le sue più grandi passioni portandola negli anni a diventare una nota ballerina. A soli 18 anni vola in Cina dove diventa modella e danzatrice per poi dopo tre anni tornare in Italia.

Di seguito debutta sugli schermi entrando nei corpi di ballo di note trasmissioni televisive per poi approdare a “Striscia la Notizia”, rivestendo il ruolo di velina bionda. Per interpretare questa parte ha dovuto tingere la sua chioma mora.

Al fianco di Shaila Gatta, velina mora, ha dato vita a un duo unico tanto da essere il più longevo del programma. Le ballerine inoltre insieme hanno preso parte anche al format di “Paperissimo Sprint”.

Mikaela Neazesilva: lo sguardo che alza la temperatura

