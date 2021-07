Gaetano Curreri, dopo il malore sul palco: le condizioni dell’artista

Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Gaetano Curreri degli Stadio sentitosi male ieri durante un concerto.

Paura e ansia. Queste le emozioni vissute a seguito del malore che ha colpito ieri Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, mentre era sul palco. Dopo momenti di preoccupazione a rincuorare i fan dell’artista sono stati gli altri membri del gruppo, tramite i social, comunicando le condizioni del collega che sembra essersi ripreso.

69 anni, cantante, compositore e tastierista, nonché leader degli Stadio, l’artista era svenuto durante il concerto di ieri sera a San Benedetto del Tronto mentre era intento a cantare il bis dello storico singolo “Piazza Grande”. Intonate le prime parole, l’artista non è riuscito a proseguire barcollando per poi essere sorretto dai colleghi. Tra il pubblico erano presenti alcuni medici che sono accorsi subito sul palco.

Curreri è stato poi trasportato all’ospedale finendo in terapia intensiva. L’artista è stato colpito da un infarto.

Gaetano Curreri, le sue condizioni dopo l’infarto

“Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto”, le parole apparse sulla pagina Facebook degli Stadio.

Il frontman della band ha avuto un malore nel ben mezzo del concerto a San Benedetto de Tronto tanto da farlo accasciare a terra durante l’esibizione. Già nel 2003 era stato colpito da un ictus nell’ambito di un live degli Stadio ad Acireale.

Dopo il malore dell’artista, sono seguite ore di apprensione in merito alle sue condizioni di salute. Curreri è infatti tra i cantanti più amati in Italia grazie al suo talento unico.

Negli anni ha collezionato incredibili successi e collaborato con grandi della musica come Lucio Dalla e Vasco Rossi.

Proprio quest’ultimo ha condiviso parole di supporto per il cantante in queste ore difficili. “Forza Gaetano sei una roccia”, il commento apparso nelle storie di Instagram da Vasco.