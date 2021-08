Giulia De Lellis e la vacanza a Saint Tropez insieme al suo Carlo: mai stata così tanto felice

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social: ha conquistato tutti quando ha partecipato anni fa al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da allora il suo successo non si è mai fermato: tra i tanti partecipanti nel corso di questi tanti anni, nessuno ha mai riscosso il successo che ha avuto lei. Dopo un anno particolare, pieno di soddisfazioni e di traguardi, adesso si sta godendo l’estate insieme al suo Carlo Beretta, con cui sta oramai da quasi un anno. I due si sono messi insieme l’anno scorso alla fine della stagione estiva.

Giulia De Lellis che spettacolo insieme al suo Carlo nella magica Saint Tropez

È successo tutto all’improvviso: durante il periodo della quarantena Giulia era tornata con Andrea Damante, le cose sembravano andare a gonfie vele ma dopo un periodo di crisi hanno deciso di intraprendere due strade separate. Lui si è fidanzato con la giovane attrice Elisa Visari, mentre lei ha conosciuto Carlo Beretta proprio nell’ultimo periodo della sua storia con Andrea e ha intrapreso una storia insieme a lui. Carlo è molto riservato, non usa molto i social a differenza di Giulia che è una nota influencer, sono molto diversi eppure tanto innamorati. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Giulia così serena con qualcuno di diverso da Andrea. Dopo qualche giorno trascorso nella magica Saint Tropez, lei ha riassunto questo loro viaggio pubblicando alcuni scatti su Instagram.

Tra i tanti commenti, spunta uno di una ex fan di Giulia e Andrea che le ha scritto: “Sei molto innamorata, adesso l’ho capito. Lui ti rende felice“. Ed è vero: per quanto sia stata importante la storia tra Andrea e Giulia, i due adesso non potrebbero stare meglio di così.