“Love is in the Air” anticipazioni 3 agosto: Eda e Serkan sempre più distanti

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie turca che ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca che sta conquistando i telespettatori italiani riscuotendo un successo incredibile. Nel prossimo episodio vedremo Eda e Serkan ancora più lontani, dopo la lite che li ha visti prendere la decisione di lasciarsi per sempre. Efe invece si è mostrato da subito interessato al talento di Eda, e perché no, anche da lei in generale, e adesso la nostra protagonista sta lavorando per lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Martina Colombari coglie l’attimo, felice come non mai: che meraviglia! – FOTO

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L o v e I s I n T h e A I r (@ e d a s e r k a n I t a l I a )

Adesso la sua situazione economica è piuttosto cambiata e potrebbe addirittura permettersi di pagare gli studi a rate e portarli a termine proprio come era nei suoi piani. Figen e Ceren, invece, non pensano sia giusto che lei resti all’oscuro dei problemi economici che ha sua zia. Le due si confrontano una volta e per tutte, scegliendo di essere sincere l’una con l’altra. Intanto in azienda sono in corso i preparativi per la presentazione di due progetti del porto e in questa occasione Seyfi viene incaricato da Serkan di portare ad Eda una scatola con tutti i regali. Lei si arrabbia e lui la guarda tristemente da lontano. Nonostante sia arrabbiato con lei e determinato a dimenticarla una volta e per tutte, non è facile ignorare il sentimento che prova per la giovane Eda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Meghan Markle, tempo di preparativi: in arrivo per lei la festa più bella

Successivamente la presentazione ha finalmente luogo e il cliente ne resta soddisfatto, ma ha una condizione: vuole che Eda e Serkan collaborino l’uno con l’altro. I due accetteranno oppure no?