Nunzia De Girolamo, l’acqua che sgorga addosso è un’esplosione di piacere: divina in piscina – FOTO

Nunzia De Girolamo, la foto in piscina non è per deboli di cuore: l’acqua che bagna il suo corpo è un’esplosione di piacere. Da non perdere!

Abbandonata la carriera politica, la favolosa Nunzia De Girolamo ha imboccato la strada della conduzione, e con un successo senza dubbio inatteso. La presentatrice, che anni fa partecipò a “Ballando con le Stelle”, si è presa una vera e propria rivincita nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che all’epoca la apostrofò con queste parole: “Il politico no, la ballerina ovviamente no. Cosa farai dopo?“. A distanza di tempo, la De Girolamo ha fornito alla sua rivale tutte le rispose necessarie. In attesa che “Ciao Maschio” venga rinnovato per una seconda edizione, la conduttrice si rilassa in Puglia: l’ultimo post di Instagram, che la ritrae in costume, non è per deboli di cuore.

Nunzia De Girolamo divina in piscina, visuale bollente per i fan – FOTO

Nunzia De Girolamo, a distanza di oltre due anni, ha messo a tacere la giornalista Selvaggia Lucarelli, con la quale si era più volte scontrata nel corso dell’esperienza a “Ballando con le Stelle”. Se la giurata l’aveva stuzzicata più volte in merito al suo futuro professionale, che all’epoca appariva piuttosto incerto, ad oggi la De Girolamo sa perfettamente qual è il suo obiettivo. La conduttrice vorrebbe poter guidare la seconda edizione di “Ciao Maschio”, il talk show volto all’analisi dell’universo maschile attraverso lo sguardo femminile.

In attesa che arrivino notizie dai vertici della Rai, l’ex politica si rilassa in Puglia, come testimoniato dall’ultimo post di Instagram. Distesa comodamente a bordo piscina, Nunzia si gode il getto d’acqua che rinfresca il suo corpo scolpito, scatenando negli utenti le fantasie più bollenti e proibite.

Gli apprezzamenti sotto al post non si sono fatti di certo attendere. Una fan ha addirittura supplicato la De Girolamo con queste parole: “Ricarica le energie, che poi questo autunno ti vogliamo nuovamente carica per una nuova stagione di Ciao Maschio“.