Paola Di Benedetto, il bikini lascia di sasso: “Facciamo dei figli?” La proposta… – FOTO

Paola Di Benedetto, la ex “Madre Natura” di “Ciao Darwin”, ha condiviso una foto in bikini che ha lasciato di sasso i suoi tantissimi follower su Instagram

La modella Paola Di Benedetto ha pubblicato su Instagram una foto che ha dell’incredibile per la sua bellezza e fascino mentre in mezzo al verde della Cala Gracioneta di Ibiza si mostra in bikini. Un costume colorato di viola e bianco molto micro che le copre a malapena le sue grazie spettacolari, di cui i suoi fan vanno pazzi.

Il fisico statuario e le avvenenti forme nonché la pancia piatta rendono incantevole questo scatto immortalato nella natura. “Madre Natura” è più bella del solito con i capelli castano scuro lisci e lunghi e la mano sul viso all’altezza dei suoi splendidi occhi scuri.

Paola Di Benedetto, la foto in bikini in mezzo alla natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Uno dei fan della Di Benedetto le ha fatto una proposta nei commenti, scrivendole: “Facciamo dei figli?“, a testimoniare l’estrema bellezza della modella.

La showgirl è diventata famosa grazie alla partecipazione come prima italiana al programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione“, dove aveva il ruolo di “Madre Natura“. In precedenza era stata la protagonista di diversi concorsi di bellezza come “Miss Vicenza“, dove è arrivata seconda.

È stata anche la valletta dello show comico “Colorado” e nel 2018 partecipa a “L’isola dei famosi”, dove ha un flirt con Francesco Monte. Insieme poi ad Aurora Ramazzotti e Marina La Rosa nel 2019 è stata una delle opinioniste di “Mai dire talk” della Gialappa’s Band.

Prima di stare con il modello e volto noto della trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha avuto una relazione con Matteo Gentili, calciatore di ruolo difensore del Prato, e adesso è fidanzata con Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede, che canta anche da solista.

L’artista negli ultimi tempi ha collaborato con la collega cantante Annalisa a un singolo di successo intitolato “Movimento lento“, uno dei tormentoni di quest’estate.