“Pazzesca”. Giulia Salemi, il top troppo corto fa impazzire i suoi fans FOTO

Giulia Salemi continua a far impazzire i suoi numerosi followers su Instagram: l’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto record di likes tra i suoi fans

Giulia Salemi si riconferma ogni giorno una delle influencer più amate del mondo dei social, e uno dei personaggi più adorati della televisione. La sua carriera è cominciata quando era a malapena una ragazzina, poco più che maggiorenne, e non sapeva che sarebbe arrivata a riscuotere tutto il successo che ha oggi. Tre anni fa ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di vivere una esperienza diversa, di trovare l’amore, l’amicizia e un successo che mai avrebbe pensato di avere.

TI POTREBBE INTERESSARE >>> “Un Posto al Sole” anticipazioni 3 agosto: Bianca e Cristina in conflitto

Giulia Salemi fa girare la testa a tutti: che incanto

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o. n d i v i s o d a G i u l i a S a l e m i ( @ g i u l i a s a l e m i )

È stato l’ultimo anno, però, a riportarla sotto ai riflettori e a congelare una volta e per tutte il suo successo. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia anni fa non andò proprio benissimo, motivo per cui ha deciso di riprovarci lo scorso autunno e di provare a partecipare ancora una volta. Adesso il suo successo è stato sancito in maniera definitiva: ha trovato l’amore tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e ha cominciato la sua carriera come conduttrice, che è il lavoro che ha sempre sognato di fare in questi anni e che non pensava di poter veramente realizzare. Dopo questo anno così intenso, si è fermata per riposarsi durante le vacanze insieme al suo fidanzato e ai suoi amici: tra giornate al mare e serate fuori, sta vivendo forse una delle estati più belle di tutta la sua vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >>> “Una dea” Giorgia Rossi come una sirena, scollatura esagerata – FOTO

Il suo successo sui social si riconferma ogni giorno: ha quasi due milioni di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.