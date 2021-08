Sara Croce il primo piano che lascia senza fiato, che sensualità – FOTO

La bella Sara Croce ha condiviso una foto su instagram dove appare splendida in un primo piano ravvicinato

Sara Croce bellissima su instagram con indosso una canottiera azzurra e il seno in vista. Il viso è angelico e lo sguardo perso nel vuoto. Nei commenti gli utenti scrivono:”Bellissima”, “Meravigliosa”, “La più bella”, “Saretta bel push up”. Alcuni però notano lo sguardo strano e affermano di vederla triste. “Come mai così seria? Sei più bella quando sorridi”.

Sara Croce personaggio in voga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce al momento è uno dei personaggi più in voga sui social. Ha ben 985 mila followers, quasi un milione. In molti l’ammirano per la sua bellezza. Recentemente ha avviato una linea di bikini con la sua carissima amica Camilla Caimi. Anche Gracia De Torres ha commentato una foto scrivendo cose molto positive: “Una statua. Davvero complimenti Saretta per il lavoro che avete fatto e per la bona che tua mamma ti ha fatto”. Le due si sono conosciute a Ciao Darwin. La Croce era madre natura e la De Torres una delle ballerine protagoniste sul palco.

La Croce ha una vita molto impegnata. Tra il lavoro di modella, la nuova attività con l’amica e persino Avanti un altro dove ormai per lei è casa. Eppure trova sempre il tempo da trascorrere con il suo compagno, Gianmarco Fiory che vive a Bari per lavoro. Lui è originario di Capri, è nato lì e infatti i due sono spesso nella bellissima isola per trascorrere giornate al mare infinite. Recentemente la bella Croce ha sfilato anche per il noto brand di bikini, Pinup Stars. Inoltre ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes dove lei stessa si è definita incredula per la magnifica opportunità. Le opportunità lavorative sembrano non mancare alla bella Croce che al momento appare ovunque.

Sicuramente è tra le giovani più promettenti della televisione al momento. Ha infatti solo 23 anni e studia ancora all’Università Iulm di Milano. La modella ha anche raccontato tempo fa di aver dato un due di picche a niente meno che Cristiano Ronaldo. Qualcuno gli aveva dato il numero della Croce e lei si è infuriata, certo non le manca il carattere a quanto pare.