“Che bomba di donna”, Alessia Macari fremono dal mettersi in mostra: curve da far girare la testa – FOTO

Alessia Macari conquista l’estate 2021 con uno scatto da far venire la pelle d’oca. Bellezza al naturale e curve da capogiro.

La web influencer ed ex velina della tv, Alessia Macari è uscita allo scoperto con una foto che lascia tutti a bocca aperta. Lo stupore è la prima sensazione per i followers che la seguono costantemente sui social.

Il profilo Instagram dell’ex dama di Avanti Un Altro è in nettissima ascesa, complice il risultato di quasi 1 milione di appassionati. Una bellissima sorpresa per lei, che sin dal principio mai si aspettava di raggiungere numeri stratosferici.

E invece, il tempo si è rivelato sovrano e un suo inaspettato alleato. Da un paio di mesi a questa parte, per Alessia si parla di gravidanza. Il nascituro in arrivo sarebbe la “ciliegina sulla torta” di un rapporto eccezionale con il calciatore ex Foggia e Frosinone, Oliver Kragl

Alessia Macari domina le caratteristiche del paesaggio: unica ed inimitabile

