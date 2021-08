Lino Banfi, l’intervista che preoccupa gli appassionati: nessuno se lo aspettava

Lino Banfi ha alimentato la preoccupazione nella mente e nei pensieri dei propri followers. Poche certezze per il futuro e una cruda verità.

L’ex “Nonno Libero” di Un Medico in Famiglia ha rilasciato un’intervista davvero toccante in seguito al suo futuro, sempre meno intriso di certezze, come accadeva un tempo.

Lino Banfi, maestro di vita originario di Andria, si trasferisce ben presto a Canosa di Puglia, dove inizia l’attività di comico e cabarettista che lo porterà a diventare uno dei volti simbolo dello spettacolo italiano.

L’attore ha impiegato davvero poco tempo per entrare nel cuore degli appassionati, mettendo in ghiaccio esperienza e popolarità. Protagonista di una serie di pellicole comiche e romantiche a cui ha partecipato durante una carriera da “bacio accademico”, Lino con il tempo ha dovuto fare i conti con un malessere che non tutti conoscevamo di lui.

Le sue scottanti parole sono riportate nello stralcio di un’intervista che lascia inevitabilmente senza parole

Lino Banfi e il “conto salato” della vita: da non credere

La star veterana di Rai 1, meglio conosciuta con il nome dell’immortale, Lino Banfi ha accusato un malessere interiore, che lo ha portato a pronunciare parole inaspettate nel corso di un’intervista che mette in apprensione i fan da quì al prossimo futuro.

Il comico pugliese ha raggiunto e superato la soglia delle 85 primavere e nonostante l’idillio della Nazionale, campione ad Euro 2020 si è lasciato andare ad un’intervista che non ha nulla di promettente.

L’ex protagonista di “Un Medico in Famiglia” nei panni di “Nonno Libero” è apparso provato e ammette di non aver più alcun obiettivo da raggiungere. Ciò che è rimasto di lui è il sorriso e la voglia di far ridere, anche se “la mia vita è ormai arrivata ai tempi supplementari”.

Gli obiettivo del suo futuro restano dunque quelli di far continuare a divertire la famiglia e aiutare a crescere i nipoti con valori sani.

Al termine dell’interrogazione, Lino ha poi espresso il desiderio di ricevere un premio prestigioso, almeno per uno dei film di una straordinaria carriera da attore comico.