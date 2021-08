La Morise ha condiviso un post su instagram dove appare in acqua con un costume intero, è sensuale e bellissima

Roberta Morise ha condiviso una foto su instagram mentre esce dall’acqua con sensualità e grazia. Davvero bellissima, non tardano ad arrivare i commenti degli utenti:“A toma si dice beato chi te gode”, “La dea della Calabria”, Fisico mozzafiato bellissima”. La Morise è fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini. L’ex di Raffaella Fico. I due sono sempre più affiatati, hanno anche posato per degli scatti insieme divertenti. Fratini sotto la foto ha scritto:”Gli uomini controllano il mondo, ma le donne controllano gli uomini”.

Roberta Morise e Giulio Fratini

Dopo due storie importanti e qualche flirt qua e là, pare che la Morise abbia finalmente trovato l’amore. Con Giulio Fratini fa sul serio e si vede. I due si frequentano ormai da tempo e sono molto affiatati. Lui prima stava insieme a Raffaella Fico ma le cose tra i due non sono andate bene. La Morise ha saputo conquistare il giovane con la sua bellezza e semplicità. Rispetto alla Fico è molto diversa. Entrambe donne dello spettacolo ma con modi diversi. La Morise è approdata in televisione con Miss Italia, arrivò quinta ma quel quasi essere entrata nel podio ha fatto sì che venisse notata.

Subito dopo infatti è finita a fare la corista nel programma I raccomandati di Carlo Conti. Sempre Carlo Conti l’ha voluta al suo fianco nel 2004 per condurre L’anno che verrà e anche tre edizioni de L’Eredità. I due avevano una relazione e per questo Conti la voleva sempre accanto. Ha fatto anche la madrina per tre anni ne I migliori anni, sempre condotto da Carlo Conti. La sua esperienza con Carlo Conti le ha giovato molto, ha acquisito una formazione unica e ottima sulla televisione. Infatti ha continuato a lavorare in televisione conducendo Easy Driver e I Fatti Vostri. Con Conti poi chiaramente è finito tutto dal momento che lui ad oggi è sposato con un altra donna. La Morise lo ha lasciato perché tra loro era venuta a mancare la passione, i 25 anni di differenza si facevano sentire.

Recentemente la Morise si è dedicata di più alla musica, ha fatto un album e vorrebbe incidere un disco anche. L’anno scorso a dicembre ha cantato il celebre brano di Rino Gaetano, A mano a mano. Una rivisitazione con Pierdavide Carone. Il suo percorso nello spettacolo continua quindi e chissà dove la porterà ancora.