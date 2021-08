Francesca Verdini a Capri è una sirenetta, che fisico mozzafiato – FOTO

La bella fidanzata di Salvini ha condiviso una serie di foto in barca mentre naviga a Capri ed è bellissima

Francesca Verdini è sensuale e bellissima su instagram, il suo fisico è mozzafiato. Si mette in posa mostrando gli addominali e la silhouette perfetta. In un altro scatto appare accanto al suo Matteo e scrive una dedica importante:“Sei così sempre tu da togliermi il respiro. Grazie amore immenso della mia vita”.

Francesca Verdini a Capri con Matteo Salvini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

Vacanza romantica per la coppia Verdini-Salvini, che si trovano nella magica isola di Capri a godersi relax e mare. I due fanno coppia fissa dal 2019, lei 29 anni e lui 48. Nella vita lei è studentessa e ristoratrice. Lei è inoltre figlia di Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlusconi. I due hanno ufficializzato la storia durante la première del film Dumbo anni fa. I due ad oggi convivono a Roma. Francesca non ambisce ad una carriera politica seppur entrambi il suo compagno e suo padre ne facciano parte. Lei vorrebbe invece lavorare dietro le quinte nel mondo dello spettacolo.

Erano circolate alcune indiscrezioni che vedevano la coppia a un passo dalle nozze, ma la smentita non ha tardato ad arrivare. Per il momento i due si vivono il loro amore senza matrimonio o figli. In futuro si vedrà. Salvini qualche giorno fa era stato avvistato al noto stabilimento balneare di Milano Marittima, il Papeete. Insieme a lui però non c’era la fidanzata, curioso. Tuttavia non c’è motivo di pensare ad una crisi dal momento che pochi giorni fa Salvini ha organizzato una festa a sorpresa ad Ostia per la sua bella compagna con tanto di fuochi d’artificio e karaoke con niente meno che Pupo e Al bano.

Al termine di una giornata perfetta e di festeggiamenti infiniti, la Verdini ha scritto su instagram spiegando di aver sempre amato i compleanni perché la fanno sentire vicina alle persone che ama anche se sono lontane alcune. Si è detta fortunata e felice per quanto ha avuto nel giorno del suo 29esimo compleanno. Il merito chiaramente va al compagno che ha saputo sorprenderla.