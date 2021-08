Gigi D’Alessio aspetta un bambino dalla sua nuova compagna, sarà il quinto figlio per lui: intanto Anna Tatangelo si gode l’estate insieme al suo compagno Livio Cori

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati una delle coppie più amate, più odiate, più discusse di un intero decennio. I due si sono fidanzati che lei era una ragazzina e lui un uomo adulto, sposato e già papà: quando conobbe Anna, capì che era lei la donna con cui voleva veramente invecchiare. Dopo un lungo corteggiamento, riuscì a fare breccia nel cuore della ragazza e lasciò sua moglie Carmela pur di stare insieme a lei. Si misero contro tutti, lottarono per il loro amore e alla fine dimostrarono di volersi bene veramente.

Gigi D’Alessio diventa di nuovo papà: Anna Tatangelo intanto è sempre più serena

Si sono lasciati un paio di anni fa, dopo dieci anni insieme e un figlio avuto che amano più della loro stessa vita. Da un po’ di mesi Gigi è uscito allo scoperto con Denise Esposito, una ragazza più giovane di lui di 26 anni che ha cambiato totalmente la sua vita. I suoi fans non pensavano che fosse una storia seria, ma si sono ricreduti dopo l’ultima indiscrezione lanciata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Gigi e Denise sono stati paparazzati su uno yacht insieme, lui tiene la mano sul pancino accennato della sua fidanzata e questo non lascia dubbi: In autunno Gigi diventerà papà per la quinta volta. Intanto Anna si consola in spiaggia con il suo nuovo compagno, Livio Cori, con cui è uscita allo scoperto anche lei da poco tempo.

Insomma, Gigi e Anna oramai hanno intrapreso due strade differenti: entrambi sono andati avanti e ad oggi sono felici e sereni con i loro nuovi compagni.