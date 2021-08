Afghanistan, avanzata dei talebani: guerra a Lashkar Gah e due attentati a Kabul

In Afghanistan i talebani hanno messo a ferro e fuoco Lashkar Gah e rivendicato un attentato a Kabul: la situazione sarebbe critica, morti ed esplosioni.

I Talebani hanno iniziato la loro cavalcata di conquista. Il primo obbiettivo la città di Lashkar Gah, messa a ferro e fuoco. Un campo di battaglia in cui corpi privi di vita giacciono ai margini delle strade, l’aria è tesissima e le esplosioni frequenti. Difficile anche il trasporto dei feriti in ospedale, riferisce Emergency, considerata l’interruzione dei canali comunicativi. Ad essere curati, solo i soggetti in pericolo di vita.

A Kabul, invece, avrebbero rivendicato un attentato in cui sarebbero morte almeno tre persone ed un’esplosione in centro.

Afghanistan, avanzata dei talebani: attentati a Kabul e conquista di Lashkar Gah

Piena guerra quella che si sta vivendo nella città di Lashkar Gah, in Afghanistan. Si tratta del primo centro che i talebani stanno attaccando nell’ambito della loro campagna di conquista.

A raccontare questi momenti di terrore Leila Borsa alla redazione de Il Corriere della Sera. La dottoressa di Emergency ha riferito che il centro è ormai in mano ai talebani, ma il palazzo dove ha sede il suo ufficio fortunatamente è ancora presidiato dalle truppe di Kabul.

La loro struttura è quasi tutta al collasso, i letti sono pieni e le postazioni scarseggiano. A rimanere liberi solo una dozzina di posti per riuscire a fronteggiare la sempre più crescente richiesta di aiuto.

Purtroppo l’Afghanistan sembrerebbe una polveriera pronta ad esplodere. I Talebani corrono e gli americani fanno dietrofront: quasi completato il ritiro delle truppe dopo 20 anni di stanziamento.

Il centro di Lashkar Gah è un’arteria importante del Paese: oltre alla sua alta densità abitativa è centro di commercio, una delle città più importanti della regione. Non solo, sarebbe anche il punto di contatto con il Pakistan ed il centro maggiormente rappresentativo dell’etnia Pashtun di cui fanno parte i talebani.

Tensione alta anche a Kabul dove un’autobomba è esplosa nei pressi dell’abitazione del ministro della Difesa. Il bilancio attuale parla di almeno 3 morti e 7 feriti. Una seconda esplosione, poi, sarebbe stata innescata al centro della città, dove si trova la Green Zone, quartiere in cui hanno sede le ambasciate. Gli attacchi sono stati rivendicati dalle milizie antigovernative.

Paura e terrore, questo stanno seminando i talebani sempre più avanti nella lotta contro il Governo di Kabul.