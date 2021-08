Elisa De Panicis e la pose in costume che lascia senza fiato – FOTO

La bella influencer Elisa De Panicis ha condiviso una foto su instagram dove indossa un costume intero scosciato

Elisa De Panicis è bellissima e sensuale su instagram con indosso un costume intero scosciato arancione, che mette in risalto le sue forme. La posa supponente e sexy conquista tutto il web. La bella De Panicis si trova a Mykonos per godersi le vacanze estive. I commenti degli utenti sono tantissimi:”Divina”, “Sei bellissima mamma mai”, “Sei uno splendore, sei di una bellezza rara”.

LEGGI ANCHE>>>Matilde Brandi e il look estivo che conquista tutti, che bomba di sensualità – FOTO

Elisa De Panicis a Mykonos tra lusso e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “La venere di Botticelli”, Ainett Stephens senza veli in acqua vince l’onda anomala: didietro epico – FOTO

La bella De Panicis al momento sta trascorrendo le vacanze a Mykonos in Grecia, in uno degli alberghi più lussuosi con piscina a picco sul mare. Cena poi a Principote Mykonos che è uno dei ristoranti più in voga del posto. La bella influencer è insieme ai suoi amici a godersi divertimento e spensieratezza. In questo periodo la bella De Panicis sta vivendo una vita davvero pazzesca. Tra sfilate sul red carpet sia a Venezia che a Cannes, ad eventi mondani stratosferici. E infine vacanze da mille e una notte. Insomma lei ha capito davvero l’essenza del “godersi la vita”. Certo bisogna anche avere i mezzi per poterlo fare, ma a lei certo non mancano. Giuste amicizie e lavori in corso che le fruttano molto, le permettono di ottenere tutto ciò che desidera.

Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e ha un suo marchio di abbigliamento. Ma vediamo da dove è partita l’influencer. Nel 2011 la De Panicis partecipò a Uomini e Donne, forse il suo primo vero e proprio trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Nel 2015 poi partecipa a Superviventes che è l’equivalente dell’Isola dei famosi spagnola però. Proprio grazie a quest’ultima esperienza ha modo di conoscere il noto calciatore Cristiano Ronaldo che all’epoca giocava nel Real Madrid. Lui la notò al reality e i due si frequentarono per un breve periodo. Questa relazione portò la De Panicis ad una certa fama. Ovviamente complice il suo bel aspetto, il lavoro di modella e influencer che già svolgeva sui social.

La De Panicis successivamente partecipa anche alla versione spagnola di Uomini e Donne. E poi recentemente al Grande Fratello Vip e a un reality a Tulum. Insomma pare che per questo genere di programmi abbia una vera e propria passione. C’è sempre un nuovo reality dietro l’angolo e sicuramente la De Panicis è pronta a prendervi parte.