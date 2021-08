“Love is in the Air” anticipazioni 5 agosto: Eda non ricorda niente

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata. Eda è caduta e ha battuto la testa, perdendo la memoria e dimenticando completamente di essersi lasciata con Serkan

Love is in the Air è giunto al quarto appuntamento della settimana. Nell’ultimo episodio che è andato in onda ieri pomeriggio abbiamo assistito ad un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato: in seguito ad una caduta, Eda ha perso la memoria e si è dimenticata di essersi lasciata con Serkan. Lui per un po’ non ha voluto dirle la verità e quando lei ha scoperto tutto si è molto arrabbiata con il giovane imprenditore per non averle detto tutto.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio della serie, vedremo Eda non riuscire a darsi pace per essersi lasciata con Serkan. Sua zia è arrabbiata perché ha chiesto aiuto al suo ex fidanzato quando è stata male piuttosto che chiamare lei. Nel frattempo Serkan non riesce proprio ad andare d’accordo con il suo nuovo socio, e ha così tanti sospetti su di lui che chiede il favore Engin di indagare su di lui. Efe vuole comprare le azioni di Ferit, in questo modo avrebbe il 50% della azienda. Serkan lo riferisce a Selin che affronta il suo ex fidanzato cercando di poter acquistare almeno il 5%. Riuscirà la donna ad ottenere di nuovo le quote della azienda? Non ci resta che aspettare domani per poterlo scoprire. Ma non è finita qua.

Intanto gli affari della zia di Eda vanno sempre peggio e questo la spingerà a prendere una decisione: Eda come la prenderà?