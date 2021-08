Ornella Muti ha un figlio: tutti lo sanno ma nessuno ha capito chi è – FOTO

Ornella Muti ha un figlio di nome Andrea che non tutti hanno capito chi è. È un ragazzo bellissimo che ha preso tutto da sua mamma

L’attrice Ornella Muti è una donna molto bella anche adesso che ha 66 anni oltre a essere una brava professionista nel suo lavoro. Pochi hanno potuto resisterle e nemmeno il cantante Adriano Celentano è stato affascinato dal suo charme mentre con lei interpretava il ruolo di protagonista nel film del 1981 “Innamorato pazzo“.

La sua bellezza è rimasta immutata negli anni con i suoi occhioni chiari e quel particolare dei denti leggermente larghi davanti che ha solo aumentato il suo fascino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gigi aspetta un figlio: Anna invece bacia un altro. La notizia bomba fredda il web

Ornella Muti, la foto del figlio che nessuno conosce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Fachinetti (@andreafachinetti87)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Claudia Mori e il tradimento imperdonabile: la donna che stregò Adriano Celentano

Ed ecco Andrea Fachinetti in tutta la sua bellezza, la somiglianza con sua madre è incredibile. L’attrice degli anni ’80-’90 ha in totale tre figli: oltre al maschio, ha due femmine, Naike e Carolina. Il 33enne è un modello (ha sfilato per Armani) oltre a essere bravo anche a recitare.

Con sua sorella maggiore (di cui non si conosce il cognome né il padre) ha partecipato a un’edizione di “Pechino Express” ma hanno dovuto lasciare il programma prima del tempo per un problema di salute della donna. Andrea frequenta la New York Film Academy perché il suo sogno nel cassetto è diventare un regista e quindi ha lasciato la facoltà di Economia alla LUISS di Roma per andare negli States a coltivare il suo desiderio.

Fachinetti non è single e ha una relazione con una ragazza chiamata Carol, con cui si possono trovare numerose foto sul profilo social del ragazzo e sembrano molto innamorati, affiatati e uniti.

Ornella Muti ha avuto il futuro regista e Carolina dal suo ex marito Federico Fachinetti, con cui è stata sposata dall’1988 al 1996. Dopo l’attrice è stata con il business man internazionale di nazionalità francese Fabrice Kerhervé, con cui si sarebbe lasciata da poco tempo.