Ieri mattina a Querceta, frazione di Seravezza (Lucca), una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava la strada.

Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un camion. È accaduto ieri mattina davanti la stazione di Querceta, frazione di Seravezza (Lucca). La vittima, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando improvvisamente è sopraggiunto il mezzo pesante che l’ha centrata in pieno trascinandola per alcuni metri. Inutili i soccorsi per la 67enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale.

Lucca, investita da un camion mentre attraversa la strada: morta una donna di 67 anni

Tragedia ieri mattina, martedì 3 agosto, a Querceta, frazione del comune di Seravezza, in provincia di Lucca. Una donna è stata travolta e uccisa da un camion davanti alla stazione.

A perdere la vita Francesca Zamara, 67enne che da tempo, per via di problemi economici, viveva insieme al marito in un camper parcheggiato alla Croce Bianca. La donna, scrive la redazione del quotidiano La Nazione, stava attraversando la strada quando è stata investita lungo l’Aurelia da un camion di una ditta di trasporti condotto da un ragazzo di 27 anni. Dopo l’impatto, il mezzo ha trascinato la 67enne per alcuni metri.

Leggi anche —> Scooter urta un’auto e si schianta contro un muro: morto pasticcere di 56 anni

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 per le operazioni di soccorso. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite. Il ragazzo alla guida del mezzo, sotto choc per l’accaduto, è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso.

Leggi anche —> Auto sbanda e finisce in un fosso pieno d’acqua: uomo perde la vita

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, riporta La Nazione, non ci sarebbero testimoni, ma le forze dell’ordine hanno lanciato un appello affinchè chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti.