Alessia Marcuzzi mostra tutta la sua sensualità in una serie di pose e costumi che fanno alzare la temperatura: tutti di stucco

È stata uno dei volti simbolo di Mediaset per ben 25 anni, poi ha deciso di dire basta e voltare pagina. Parliamo di una delle presentatrici più amate del piccolo schermo: Alessia Marcuzzi.

Proprio lei dopo la sua decisione che ha fatto davvero tanto parlare, ha rotto il silenzio sulla sua scelta, del tutto inaspettata, c’è da dire. Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi”.

Come queste parole la presentatrice ha spiegato i sentimenti che stanno dietro a tutto cio che l’ha spinta a ridisegnarsi: “Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”. Ora si sente meglio e si vede. Su Instagram si mostra giunonica.

NON PERDERTI ANCHE –> L’agosto di Diletta Leotta, in vasca il costume è inesistente: “temperature bollenti” – FOTO

Alessia Marcuzzi, il sole tra la natura: una rarità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

NON PERDERTI ANCHE –> Wanda Nara, esplosiva anche a bordo campo, la maglia però non sfugge: fan esplodono – FOTO

Alessia Marcuzzi dimostra ancora una volta a tutti la sua indiscussa sensualità. Nel cuore della natura, si svela come mamma l’ha fatta, in una serie di costumi che lasciano tutti di stucco.

È la moderna e infuocata Jane, la compagna di Tarzan che si aggira tra il verde della natura, appoggiata ad un albero, seduta tra la vegetazione., sdraiata sull’erba. La luce che spunta all’improvviso e rischiara i social. Alessia sorride, muove le sue gambe lunghissime e tutto il resto scompare.

A corredo del video realizzato per Vanity Fair, come lei stessa specifica, scrive: “Le Soleil que c’est bon…☀️”. Impossibile darle torto. In costume bianco intero con maglia di lana e stivali addosso o solo in bikini nero e camicia, Alessia e le sue movenze non lasciano scampo.

Poi a riva mare con un body con nulla sotto e tutte le forme disegnate al naturale. Davvero selvaggia e solare.

Il suo sex-appeal prevale su tutto ed il resto non conta. Commenti a pioggia ed una vera ovazione per la presentatrice.