Federica Panicucci e l’autoscatto in acqua: risultato da 10 e lode – FOTO

Federica Panicucci continua a sorprendere. La conduttrice in vacanza propone un autoscatto in acqua: risultato 10 lode.

Il momento di relax prosegue per Federica Panicucci, la conduttrice Mediaset infatti ricarica le pile per affrontare al meglio la programmazione invernale che arriverà a breve. Un anno delicato e tortuoso quello appena trascorso soprattutto per chi portava avanti come la stessa un programma tutti i giorni e mirato a fornire approfondimenti sulle notizie del momento, non senza difficoltà come la stessa con professionalità ha ammesso.

Il profilo social della Panicucci al momento è un vortice di foto e video in costume; stilosa come sempre le fashion addicted non possono che prendere spunto per capire come essere sempre glamour, anche in spiaggia.

Leggi anche —>>> Alberto Castagna: com’è e cosa fa oggi la sua straordinaria figlia ventottenne

Federica Panicucci, autoscatto bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Ti amo” Miriam Leone e lo sguardo che ti fa impazzire: la FOTO pazzesca

Si trova in Sicilia Federica Panicucci insieme al compagno, Marco Bacini. La coppia precisamente ha scelto un Resort che si trova nel cuore dell’isola, a Sciacca in provincia di Agrigento. I due appaiono più uniti, sereni e abbronzati che mai. La coppia si abbraccia e sorride davanti alla telecamera, è un autoscatto ammette la Panicucci ed il risultato è incredibile.

Entrambi muniti da occhialoni da sole, si godono delle intense nuotate in vasca. La conduttrice propone in questa foto un nuovo costume, anche questo un bikini a triangolo, il suo modello preferito vedendo anche le foto precedenti. A proposito di post precedenti, il web deve ancora riprendersi dal video pubblicato dalla Panicucci nella quale si cimenta in una sensualissima sfilata.

Tacchi, bikini animalier a kimono abbinato…la conduttrice è un sogno e lo stesso compagno – colui che ha realizzato il video – non può non complimentarsi con la bellezza della donna che ha al suo fianco. Le sue ultime storie sui social mostrano momenti di sole, mare, relax ma anche di escursioni…Apertivi e dolcezza col partner.

Insomma, saggiamente non manca nulla nello stupore dei fans che la incoraggiano a rilassarsi per essere da settembre più carica che mai. E poi vederla in costume è sempre un piacere.