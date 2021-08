La figlia ventottenne del giornalista Alberto Castagna è un esempio di straordinaria bellezza. Ecco com’è adesso e cosa fa nelle vita.

La figlia del noto giornalista e conduttore, prematuramente scomparso nel 2005, Alberto Castagna, è ormai una donna. La bellissima Carolina Castagna, classe 1992 e nata sotto il segno dei Gemelli, si mostra ad oggi come una personalità curiosa, attenta e piena di vita. Grande amante dei viaggi, passione ben documentata anche sul suo profilo Instagram, attraverso quello che lei chiama un meraviglioso “diario di bordo”, Carolina racconta le sue molteplici esperienze di entusiasta globe-trotter.

Il giornalista d’esordio al “TG2“, e poi divenuto pietra miliare della televisione italiana in seguito alla sua partecipazione a programmi storici andati in onda sul piccolo schermo, come l’ancora attuale trasmissione de “I Fatti Vostri“, nonché affettuoso papà di Carolina si era da sempre dimostrato orgoglioso di lei. Scopriamo adesso il perché.

Alberto Castagna, com’è e cosa fa oggi la sua straordinaria figlia ventottenne, i dettagli

La città in cui Carolina ha scelto di trascorrere la sua vita è la capitale. A Roma, però, nonostante l’assoluta dedizione del padre verso la sua carriera, Carolina ha preferito condurre una vita tranquilla, dove le telecamere non sono la sua priorità. Piuttosto la ventottenne dallo spirito libero adora trascorrere le giornate in compagnia dei suoi più grandi affetti. Il suo partner in amore, Francesco Carrelli Palombi, con il quale condivide l’interesse per la conoscenza del globo, ed il loro dolcissimo Golden Retriever.

Dopo aver portato a termine con soddisfazione il suo percorso universitario in medicina, Carolina è stata propensa a concedersi dei piacevoli stacchi dalla routine quotidiana recandosi in quelle che dagli scatti pubblicati sul suo profilo, seguito ad oggi da oltre 8 mila follower, appaiono come le sue località preferite. Quelle dove è il mare a prendere il sopravvento.

Infine, tra gli altri hobby che sembrano arricchire la sua vita pare sia un non celato interesse verso l’architettura, per gli animali e la natura incontaminata ed infine così da poter raccontarne al meglio, quello per la fotografia.