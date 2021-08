“Presto in quattro”, l’annuncio sconvolgente della coppia: per i fan è uno shock – FOTO

“Presto in quattro”: Mariano Di Vaio ha annunciato di attendere il quarto figlio dalla moglie Eleonora Brunacci. I fan non se l’aspettavano minimamente

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono sposati dal settembre del 2015, e a distanza di sei anni continuano a vivere il loro amore come se non fosse passato neanche un giorno. Con il tempo, il modello e l’avvocato hanno anche allargato la famiglia, dando alla luce tre splendidi figli: Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018) e Filiberto Noah (2019). L’amato influencer, che su Instagram vanta di un seguito pari ad oltre 6 milioni di fan, condivide spesso scatti e video dei figli, che non mancano di commuovere i followers. E’ di poche ore fa, tuttavia, l’annuncio più bello e inaspettato che Mariano avrebbe mai potuto fare: “Presto in quattro“. Come avranno reagito gli utenti?

“Presto in quattro”, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci annunciano la gravidanza – FOTO

L’annuncio che sia Mariano Di Vaio che sua moglie hanno postato tramite i social ha davvero sorpreso gli utenti. La coppia, a distanza di appena due anni dalla nascita dell’ultimo figlio Filiberto Noah, è pronta ad allargare nuovamente la famiglia. “Non c’è 2 senza 3, e il 4 vien da sé…“, ha scritto Eleonora Brunacci nella didascalia del video, immediatamente ripostato dal marito. Sposati dal 2015, Di Vaio e sua moglie non hanno mai mostrato segni di cedimento. Il loro amore, al contrario, sembra rafforzarsi ogni giorno di più.

“Credo che Dio sappia cosa è meglio per noi. Ci stiamo ingrandendo“, ha commentato Di Vaio attraverso il suo post, facendo sognare gli utenti. Nella clip, l’influencer ed i suoi tre figli accarezzano amorevolmente il pancione di mamma Eleonora Brunacci, che sarebbe da poco entrata nel quarto mese di gravidanza. Tramite le Instagram stories, Mariano ha voluto ringraziare i fan che si sono precipitati a congratularsi con lui. “Grazie a tutti per i messaggi. So che siamo coraggiosi, ma questa è una benedizione“.

Di Vaio ha anche specificato di non essere a conoscenza del sesso del nascituro: “Quando sapremo il sesso, vi informeremo“. Gli utenti, felicissimi per la coppia, sperano nell’arrivo della tanto desiderata femminuccia.