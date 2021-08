“Ti amo” Miriam Leone e lo sguardo che ti fa impazzire: la FOTO pazzesca

Miriam Leone sul set di notte è bellissima e le riprese sono magiche con il buio e quella sensazione di essere soli

La bella attrice Miriam Leone ha condiviso una serie di scatti fatti durante le riprese di un film di notte. Lei è stupenda come sempre e anche il set di notte ha un effetto unico e bellissimo. I commenti dei fan sono tantissimi, molti sono curiosi del film che sta girando la ex miss Italia:”Scusami sono un tuo lusingato fan vorrei farti questa domanda: che film state girando?”. Poi c’è chi invece ne approfitta per dichiarare amore alle Leone:“Ti amo”, “Bellissimo set straordinaria tu Miriam”.

Miriam Leone e la dura vita da set

Quando si guarda un film spesso non si pensa a tutto il lavoro che c’è dietro. Alle ore passate a registrare i contenuti, di notte, di mattina ad ogni ora del giorno. Miriam Leone su instagram condivide alcuni momenti duri del lavoro che fa un attrice. Qualche settimana fa ha condiviso una sua foto sdraiata sul letto intenta a riposare, dopo essere rientrata da lavoro alle 6:30 del mattino. Sì avete capito bene, la bella attrice ha lavorato di notte fino alle prime luci della mattina. Certo un ritmo difficile da tenere.

Ma l’attrice lo fa con gioia perché è la sua passione, ama il suo lavoro e ogni sacrificio è ripagato dalla felicità di vedere un film realizzato. Sta lavorando tanto in questo periodo l’attrice. Ma in realtà è da quando ha vinto Miss Italia che non si ferma mai. Lei stessa che di recente ha acquistato una casa a Milano, ha ricordato la frenesia vissuta in questi anni. Ogni volta che ha cambiato un albergo, che ha transitato in un posto senza fermarsi davvero. Sempre e solo di passaggio. Tuttavia nonostante le difficoltà e la stanchezza, quando l’attrice torna a casa capisce che ne è valsa la pena.

La Leone sostiene che questo tempo sospeso porta ad ognuno qualcosa e quindi non bisogna avere fretta, ogni cosa prima o poi si mette al posto giusto. I nostri sacrifici non sono mai vani, portano sempre a qualcosa di eccezionale. L’importante è scegliere le proprie decisione con attenzione e passione.