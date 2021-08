La bella influencer Antonella Fiordelisi ha condiviso su instagram una serie di foto con indosso un mini abito rosso

La bella Fiordelisi ha condiviso su instagram una serie di foto dove indossa un mini abito rosso che le dona moltissimo. Evidenzia le sue forme prorompenti. L’influencer si trova in Costiera Amalfitana per trascorrere qualche giorno di vacanza. Lei è originaria di Salerno pertanto torna a casa ogni volta che può per godersi la bellezza che offre quel luogo magico.

Antonella Fiordelisi e l’estate da single

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

L’influencer pochi mesi fa si è lasciata con lo storico fidanzato Francesco Chiofalo. I due convivevano ma da tempo il loro legame era cambiato. In questa bollente estate l’inlfuencer si sta godendo giorni di vacanza in vari posti diversi. Prima in Francia a Saint Jean Cap Ferrat e Monte Carlo con le amiche del cuore. Poi è stata anche vicino a Cuneo per godersi qualche giorno di riposo in montagna sempre con le amiche, tra cui Giulia Cavaglia. Non è mancata la tappa a Napoli e in Costiera Amalfitana dove si trova al momento. Riguardo alla sua vita sentimentale non si sa ancora nulla. Non è chiaro se l’influencer di frequenti con qualcuno al momento.

Si trova con una sua amica che le fa da fotografa. Spesso appare anche con i suoi genitori con i quali ha trascorso qualche giorno di serenità a Monte Carlo. Per la Fiordalisi la famiglia è importante. La Fiordelisi in questo momento della sua vita si dedica a fare la modella e influencer. Tuttavia molti non sanno che è anche laureata in Scienze Politiche e che è una schermitrice. Ha persino vinto una medaglia di bronzo. In passato è stata anche Miss Granata e ha partecipato ad Avanti un altro, Uomini e Donne e Temptation Island. Ha lanciato un brano dal nome Din Dan. Ed è diventata nota anche per la famosa foto del lato B richiesta da Higuain. La giovane dopo questa richiesta avrebbe dato al calciatore del “malato”, per poi scusarsi e chiedergli un’incontro.

Non è il primo calciatore che prova ad ottenere attenzione dall’influencer. Recentemente a Tiki Taka, la Fiordalisi ha raccontato che il giovane Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma, ha tentato un approccio sui social ma lei non ha risposto. Insomma tutti la vogliono ma lei non si concede.