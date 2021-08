Romina Carrisi, la rivelazione hot sul suo passato che nessuno conosceva

Romina Carrisi ha confessato un retroscena del suo passato. Insieme ad un noto regista americano ha fatto scintille.

Romina Carrisi è la figlia della coppia più amata e chiacchierata d’ Italia, Al Bano e Romina Power. Da piccola è stata abituata ai riflettori ma non ha mai voluto seguire le orme di mamma e papà, è appassionata di arte e di moda. Ama moltissimo la natura e godere delle piccole bellezze della vita.

Va e viene da Los Angeles, dove vive con mamma Romina, spesso però va anche a stare da papà Al Bano a Cellino San Marco.

È una persona molto introversa, a tratti riservata ma il suo passato nasconde un particolare che nessuno avrebbe mai immaginato.

“Ho lavorato in uno strip club con Tarantino” confessa Romina al mondo

Romina Power si è data alla pazza gioia con Tarantino, attore, regista e sceneggiatore statunitense. Appassionata anche di cinema, Romina ha recitato un vero e proprio copione, come se stesse vivendo in un film ma il tutto era reale, faceva infatti la spogliarellista.

La Carrisi ha più volte detto di non essersi mai sentita una figlia di papà e che da donna indipendente poteva guadagnarsi da vivere. Ha confessato in un’intervista rilasciata ai colleghi de Il Fatto Quotidiano: “ Volevo vivere una straordinaria normalità. Semplicemente avevo bisogno di provare esperienze nuove, di tuffarmi in un mondo completamente sconosciuto. Ho osservato molto, mi sono divertita, ho fatto incontri assurdi”.

Spesso e volentieri in questo locale c’era anche Quentin Tarantino, attore, sceneggiatore e regista di Hollywood. Romina si è trasferita in America da ragazza per studiare, voleva scrollarsi di dosso tutti i riflettori puntati sulla sua famiglia, voleva vivere per un pò nell’ombra come una persona qualunque.

Inizia a studiare recitazione, improvvisazione e scrittura ma ha capito che forse il suo posto era dietro le telecamere e non davanti.

Oggi Romina è una donna adulta, forte ed indipendente. Ha fatto la gavetta facendo anche la cameriera negli strip club, ha voluto capire quale fosse il senso della vita ed alla fine ce l’ha fatta. La sua unica preoccupazione è vivere da persona libera.