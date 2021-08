Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un’estate italiana soggiornando in Costa Smeralda. Ma si scatena la bufera su una loro scelta.

I Ferragnez risultano essere sempre al centro della critica, nel bene e nel male. Considerati i personaggi più amati e controversi dello showbiz, fanno sempre parlare di loro e ogni mossa può giocare a loro sfavore.

I due ragazzi sono belli, intelligenti, ricchi e carismatici. Questo è motivo di invidia per molti che cercano il pelo nell’uovo e non perdono occasione per attaccarli.

Date le loro disponibilità economiche non si fanno mancare nulla ma ciononostante le hanno mese spesso a disposizione di chi avesse più bisogno.

Questo non è bastato e le critiche si sono abbattute sui due ragazzi anche stavolta. Dopo la polemica da parte degli ambientalisti in seguito al viaggio in Sardegna realizzato con il loro jet privato è arrivata un’altra critica ossia la scelta della dimora per il loro soggiorno nell’isola e gli sfarzi di questi giorni, considerati un vero e proprio schiaffo alla povertà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Federica Pellegrini e Filippo Magnini: finalmente la verità sulla fine del loro amore

La cifra esorbitante della villa in Costa Smeralda

Secondo alcune indiscrezioni rivelate da ‘‘Gallura Oggi’‘ la cifra della dimora scelta dai Ferragnez è di 3500 euro a notte. La casa si sviluppa su una superficie di 4mila metri quadrati, 650 di essi fanno parte della zona abitabile che comprende sette camere da letto, una palestra e perfino un teatro. Nell’area esterna una piscina e un campo da basket su una delle viste più suggestive della Costa Smeralda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Chiara Ferragni regala piacevoli visioni. Quella maglietta fina fa immaginare tutto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

In questi giorni la famiglia è stata anche ospite dell’imprenditore Riccardo Silva e ha trascorso la giornata a bordo del suo yacht con tanto di piscina, campo da basket e scivolo per i tuffi.