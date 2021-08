Il trionfo di Elisabetta Gregoraci, ancora una volta è lei la regina

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 3 agosto 2021?

Scopriamo insieme i dati Auditel, tutti i dettagli

Nella serata del 3 agosto 2021 è andata in onda su Rai 1 la replica di “Carramba! Che Sorpresa”. Ancora una volta la rete nazionale ha voluto omaggiare la grandiosa Raffaella Carrà, morta quasi un mese fa.

Su Canale 5 il debutto di Olivia – Forte come la Verità ha conquistato una parte dei telespettatori e su Italia 1 Elisabetta Gregoraci e il suo collega Alan Palmieri sono andati in onda con un’altra puntata di “Battiti live”. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti?

Ascolti tv: chi è il vincitore del 3 agosto?

In prima posizione nella gara di share e ascolti c’è Olivia – Forte come la Verità, in onda su Canale5, che ha conquistato 1.617.000 spettatori con uno share dell’11.4%. La miniserie francese ha fatto ottenere ottimi risultati a Mediaset.

Al secondo posto troviamo, su Italia1 “Battiti Live” ha interessato 1.175.000 spettatori pari al 9.3% di share. La presentazione di 6 minuti ha intrattenuto 920.000 telespettatori e il 5% di share.

Analizziamo i dati dei restanti programmi e film che hanno intrattenuto il pubblico italiano nella serata del 3 agosto.

Rai1: la replica di “Carramba! Che Sorpresa” 1.329.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Rai2 Il Circolo degli Anelli 1.309.000 spettatori, 9% di share.

Rai3: La Grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci 611.000 spettatori, 3.5% di share.

Rete4: Today You Die 685.000 spettatori, 4.1% di share.

La7: “Speciale Non è L’Arena” 626.000 spettatori con il 3.6% di share.

Tv8: La cuoca del presidente 523.000 spettatori, 3.1%.

Nove: The Expatriate – In fuga dal nemico 440.000 spettatori, 2.7% di share.

Questa sera andrà in onda un’altra puntata di “SuperQuark” su Rai 1 con Piero Angela che racconterà ai telespettatori storie nascoste, su Canale 5 un altro episodio di “All togheter now” farà compagnia ai fan insieme a Michelle Hunziker, la giuria e tanti ospiti. E voi avete già deciso cosa guardare?