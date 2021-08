“Un Posto al Sole” anticipazioni 6 agosto: Filippo fa un altro tentativo

Domani andrà in onda l’ultimo appuntamento con Un Posto al Sole, poi i membri di Palazzo Palladini andranno in vacanza per circa due settimane

Ultimo appuntamento della settimana e prima delle ferie per Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che fa sognare gli italiani dal lontano 1996. Clara e Patrizio stanno insieme oramai da un po’ di tempo, e anche se le cose sembrano andare bene, Clara sente sempre di più il peso della loro differenza d’età: mentre Patrizio è un ragazzo dei suoi anni tranquillo e spensierato, lei ha un ex e un figlio di cui tenere conto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>> Al Bano e Romina, quando l’amore ti cambia la vita: “Ricominciò una nuova era per me”

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U n P o s t o A l S o l e R a I ( @ u n p o s to a l s o l e r a I 3 )

Michele e Silvia sono in crisi oramai da un anno, ma negli ultimi mesi lei ha ceduto al corteggiamento di un cliente del Vulcano. Dopo tanta resistenza, è andata a letto con lui ma si è pentita subito di aver tradito suo marito, nonostante provi qualcosa di forte per l’uomo che ha conosciuto di recente. Da poco hanno deciso di provare a recuperare le cose, soprattutto adesso che Michele ha ricevuto la bella notizia del libro. Sono pronti a partire per passare le loro vacanze ad Indaca con la famiglia di Silvia, tutto sembra essere perfetto adesso ma Giancarlo non è per niente intenzionato a rinunciare a Silvia, soprattutto perché sente di essere ricambiato dalla proprietaria del locale. Alla fine chi sceglierà Silvia? E racconterà tutta la verità a suo marito oppure no?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>> Ornella Muti ha un figlio: tutti lo sanno ma nessuno ha capito chi è – FOTO

Irene e Serena sono pronte per partire per il mare: Intanto Filippo farà un nuovo tentativo per riuscire a recuperare la sua memoria persa.