“Glee” vi ricordate Carole, mamma di Finn? Oggi ha 56 anni FOTO

Carole in Glee era una delle mamme più amate della serie tv Glee, che si è conclusa pochi anni fa. Oggi Romy ha 56 anni ed è super attiva sul suo profilo di Instagram

Glee è stata una delle serie tv più amate della scorsa generazione ma anche di questa che è in corso. Tra i tanti personaggi della serie spiccavano le figure dei ragazzi, che erano in assoluto i protagonisti della serie. Anche i loro genitori però ricoprivano una ruolo fondamentale, soprattutto Carole, che era la mamma del protagonista indiscusso di Glee: stiamo parlando di Finn Hudson, il gigante buono venuto a mancare nel 2014.

Vi ricordate Carole, la mamma di Finn in Glee? Oggi ha 56 anni

Carole era una mamma dolce, amorevole, che aveva cresciuto suo figlio da sola dopo la morte prematura del marito. Nella seconda stagione conosce Burt Hummel, il padre di Kurt, e se ne innamora perdutamente arrivando a prendere la decisione di accettare la sua proposta di matrimonio dopo poche settimane dal loro primo incontro alla riunione dei genitori a scuola. I due, anzi, i quattro diventano una famiglia: certamente non è facile, ma imparano ad essere tutti presenti l’uno per l’altro. Trascorrono insieme diversi anni e poi nella quinta stagione Carole si ritrova ad affrontare un grave lutto: suo figlio Finn perde la vita. Romy, l’attrice che interpretava Carole, fu magistrale: la sua recitazione diede i brividi ai fans della serie. Burt restò accanto a sua moglie in quel momento tanto tragico e, pian piano, riuscì a riportarla alla vita.

Romy, l’attrice che la interpretava, è molto attiva sui social e tanto seguita dai fans della serie. Ha 56 anni, ha i capelli biondi ed è ancora bellissima.