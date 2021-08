Terribile incidente sull’autostrada 281 a Encino (Usa), dove un furgone, con a bordo diversi immigrati, si è schiantato contro un palo: 10 morti e 20 feriti.

È di almeno dieci morti e venti feriti il bilancio del drammatico incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada 281 nel territorio di Encino, in Texas (Usa). Secondo quanto ricostruito, un furgone che trasportava circa 30 persone, di cui molti immigrati privi di documenti, è uscito di strada e si è schiantato contro un palo ribaltandosi. Sul posto sono arrivati decine di mezzi di soccorso e la polizia della contea di Brooks.

Tragedia negli Stati Uniti. Almeno dieci persone hanno perso la vita ed altre venti sono rimaste ferite in un terribile incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 agosto, sull’autostrada 281 a Encino, cittadina dello stato del Texas.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riferisce la redazione della Cnn, un furgone bianco con a bordo una trentina di persone sarebbe uscito di strada andandosi a schiantare contro un palo di metallo e successivamente contro un cartello stradale. Dopo il violento impatto il mezzo si è ribaltato.

Sul luogo del sinistro sono arrivate le squadre di emergenza che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il conducente del furgone e per nove delle persone a bordo non c’è stato nulla da fare: i paramedici ne hanno dichiarato il decesso sul posto. I 20 feriti, di cui non si conoscono le condizioni, sono stati trasportati negli ospedali della zona, dove ora sono ricoverati.

Intervenuti anche gli agenti della polizia della contea di Brooks che stanno indagando sul caso per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. Dalle prime informazioni, scrive la Cnn, pare che a provocare l’uscita di strada sia stata l’elevata velocità.

Lo sceriffo della contea, riferisce la Cnn, ha spiegato che la maggior parte di persone a bordo del mezzo erano immigrati privi dei documenti d’identità.