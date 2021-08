Christian De Sica non ci può pensare e scrive a suo cognato Carlo Verdone. Cosa sta succedendo? Che fine hanno fatto i due attori? Scopriamolo.

Conosciamo tutti la fama internazionale dei due attori Christian De Sica e Carlo Verdone, entrambi negli anni hanno regalato all’Italia (e non solo) momenti di vero intrattenimento.

Christian è uno showman, attore, conduttore, regista, sceneggiatore e cantante, figlio del grande regista e attore Vittorio De Sica. Carlo altrettanto è un attore, regista, sceneggiatore e comico italiano. Entrambi hanno contribuito a scrivere una bella pagina di storia del mondo del cinema nazionale.

Christian e Carlo frequentavano lo stesso liceo ed in verità erano nella stessa classe, i casi della vita hanno voluto che Carlo si sposasse con Silvia sorella di Christian. Possiamo di certo affermare che in quella famiglia le risate ed i momenti felici non mancano mai quando i due attori si incontrano.

I due attori sono finiti sotto un’ascella

Sia Christian che Carlo sono due attori molto amati dal pubblico, li ricordiamo con piacere in moltissime scene nei tantissimi film nei quali hanno recitato. I fan li adorano così tanto da tatuarseli addosso.

E’ esilarante il post di De Sica su Instagram, dove un fan si è tatuato gli attori mentre recitavano una scena di un film. Fin qui tutto normale se non fosse per il fatto che il tatuaggio è stato realizzato sotto un’ascella.

“Carlo e io siamo finiti tatuati sotto a un’ascella“, dice De Sica sul social, a quel punto i follower non ci hanno visto più e si sono scatenati con i commenti e le risate (come biasimarli).

“Che è sta cafonata?” scrive un fan riportando una delle frasi celebri di De Sica e così via con altre ed esilaranti battute degli attori.

Il post in poche ore ha riscosso un successo stratosferico, purtroppo non siamo a conoscenza dell’autore di questo gesto d’amore. Ma siamo sicuri che per dedicare la sua ascella a Christian e Carlo deve amarli davvero tanto.