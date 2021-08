Drammatico scontro tra moto e auto: morto giovane maître

Un maître di soli 25 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale verificatosi sulla via Emilia Est, a Modena.

Una vita spezzata a soli 25 anni in un drammatico incidente. Questo il tragico destino di un ragazzo che ieri pomeriggio è morto a Modena lungo via Emilia Est. La vittima, insieme ad una ragazza di 22 anni, si trovava a bordo della sua moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’auto guidata da un 71enne. I due, dopo l’impatto, sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 25enne, mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale.

Modena, incidente tra moto e auto sulla via Emilia: morto maître di 25 anni

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 agosto, un ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi a Modena lungo via Emilia Est.

La vittima è Domenico D’addio, maître 25enne che lavorava presso Casa Maria Luigia, il B&B di lusso di Massimo Bottura e Lara Gilmore. Il ragazzo, stando a quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, viaggiava, insieme ad una ragazza di 22 anni, a bordo della proprio moto, una Ducati. Per cause ancora da determinare, la due ruote si è scontrata con una Peugeot 206, condotta da un 71enne, che si stava immettendo sulla strada. Un impatto violento che ha fatto sbalzare i due giovani sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo dello scontro sono arrivati gli operatori sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimare a lungo il 25enne, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. La passeggera della Ducati è stata trasportata presso l’ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità. Illeso, invece, riferisce Il Resto del Carlino, l’automobilista.

La dinamica dello scontro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti del caso. I due mezzi coinvolti sono stati sequestrati, mentre il conducente della vettura è stato sottoposto al test alcolemico, risultato negativo.