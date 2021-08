Elena D’Amario bellissima e sensuale su instagram, che schianto – FOTO

La D’Amario ha condiviso su instagram uno scatto dove appare bellissima e sensuale con i capelli al vento e addome in vista

Elena D’Amario è bellissima su instagram, ha condiviso uno scatto che la ritrae con un top e un pareo a quadri. Si intravede l’addome scolpito, lascia senza fiato. Nella didascalia la bella ballerina scrive:“Qui fuori c’è troppa logica”. La ballerina di Amici ha scritto un libro dal titolo Salto, dove parla della danza, della sua carriera.

Elena D’Amario e l’amore infinito per la danza

La ballerina è innamorata della danza, per lei è tutta la sua vita. Ha cominciato a muovere i primi passi in televisione con il debutto nel programma “Il ballo delle Debuttanti” di Maria De Filippi. Successivamente partecipa anche ad Amici di Maria. Quest’ultimo programma è il vero trampolino di lancio della D’Amario. Non ha vinto l’edizione certo, ma ha ottenuto una grandissima opportunità di andare a New York a danzare nella compagnia di David Parsons. Il sogno di una vita che si avvera per la ballerina. In questa esperienza impara molto e diventa ballerina professionista. Tuttavia nel 2018 sente l’esigenza di tornare a casa e rientra nella scuola di Amici come professionista ed insegnante questa volta.

Ad oggi la bella D’Amario lavora ancora ad Amici e prepara coreografie impressionanti per gli allievi. La ballerina appare sempre sorridente e positiva e questo si evince anche nel suo libro. Nel suo libro racconta della complessità che sta dietro alla vita di un ballerino. Non si ha tempo per nulla se non per la danza. Questa professione come sostiene lei è totalizzante. Tuttavia lo si fa con piacere perché è il proprio obiettivo. Ha trascorso ben 8 anni a New York a ballare in giro per il mondo con la compagnia Parsons. Poi però è tornata in Italia e ha trovato la porta di Maria De Filippi aperta. Ad oggi il suo lavoro è di insegnare ai giovani studenti come diventare bravi ballerini. Ma certo il lavoro del ballerino, specialmente in televisione non è eterno. Ha una data di scadenza nemmeno troppo lontana.

Non potrà fare la ballerina per sempre ad Amici e allora ai suoi progetti quali saranno? Di rimanere ad insegnare come Alessandra Celentano forse. Oppure potrà intraprendere nuove sfide e magari lavorare nel mondo dello spettacolo come conduttrice. Come ha fatto il suo ex collega e amico Stefano De Martino. Capirà lei quale sarà la scelta più giusta.