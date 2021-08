Uomo trovato morto in un’abitazione: interrogata la compagna

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella serata di ieri in una casa di Prizzi, in provincia di Palermo: i carabinieri hanno interrogato la compagna.

Dramma a Prizzi, in provincia di Palermo, dove nella serata di ieri un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione. Ad allertare i carabinieri, la compagna 36enne dell’uomo. Una volta giunti sul posto i carabinieri hanno rivenuto il corpo senza vita del 51enne riverso a terra con alcuni cocci di bottiglia accanto. Al momento non è chiaro cosa possa essere accaduto, sul caso sono in corso le indagini dei militari dell’Arma che hanno ascoltato la 36enne.

Nella serata di ieri, giovedì 5 agosto, un uomo di 51 anni, Giuseppe Vincenzo Canzoneri, è stato rinvenuto privo di vita all’interno di una casa, sita in via Pagliarelli a Prizzi, piccolo comune in provincia di Palermo.

A lanciare l’allarme sarebbe stata la compagna del 51enne, una donna di 36 anni originaria di Rovigo, che si trovava nell’abitazione. Secondo quanto riporta la redazione del quotidiano La Sicilia, quando sul posto sono arrivati i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo riverso sul pavimento con alcuni cocci di bottiglia accanto. I militari dell’Arma della Compagnia di Lercara Friddi hanno immediatamente fatto scattare le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare le cause della morte del 51enne.

Dai primi riscontri, scrive la redazione de La Sicilia, gli inquirenti ipotizzano che possa essersi trattato di un omicidio: la 36enne avrebbe colpito il compagno con una bottiglia di vetro al culmine di una lite scoppiata in casa, ipotesi ancora da confermare. La donna è stata accompagnata in caserma, dove è stata interrogata per tutta la notte.

I carabinieri hanno ascoltato anche i vicini di casa in modo da far chiarezza sull’accaduto che ha sconvolto la comunità del piccolo centro nel palermitano.