Marica Pellegrinelli non da tregua ai suoi follower. Tutti ardono di passione per la bellissima modella che si mostra come solo lei sa fare.

Marica Pellegrinelli sta facendo girare la testa a parecchi follower, la sua estate è caliente come il suo animo ribelle. La modella ed ex moglie del cantante Eros Ramazzotti si sta godendo l’estate tra un tuffo e qualche scatto.

Eros e Marica sono stati insieme per 10 anni, hanno costruito una bella famiglia grazie ai figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Tutti speravano che dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, Eros avesse trovato finalmente l’anima gemella ma così non è stato.

Dopo Eros altri uomini hanno fatto parte della vita di Marica, ricordiamo l’imprenditore Charley Vezza, il fotomodello Paul Ferrai e l’ex calciatore Marco Borriello. Marica e l’ex calciatore sono stati avvistati ad Ibiza, sembravano molto affiatati, tutti credevano in una storia d’amore seria ma a quanto pare è finito anche questo amore.

La modella sta facendo sognare il mondo del web, ogni suo scatto è magia.

Che donna, Marica fa sognare ad occhi aperti

Marica vanta su Instagram 220 mila follower, la maggior parte sono maschietti dal momento che la bellissima modella in ogni scatto riesce ad esaltare la sua perfezione. Tutti la desiderano ma per ovvie ragioni i fan possono solo sognarla ad occhi aperti.

Fisico statuario, seno generoso e lato b disegnato con il compasso, Marica è davvero un belvedere. Possiamo tranquillamente affermare che è una delle donne più belle ed affascinanti d’Italia.

La modella si sta godendo l’estate e si sta dando alla pazza gioia regalando ai fan piacevoli emozioni. I commenti impazzano sotto i suoi bollenti scatti, “Ti spalmerei la crema solare” scrive audacemente un ragazzo mentre qualcun altro risponde ” Sei un sogno proibito”.

Il suo sguardo malizioso fa venire le palpitazioni, il suo viso perfetto è un incanto. Nessuno riesce a dominare questa donna così piena di vita, piena di energie e felice come non mai.