Messi, martedì presentazione sotto la Tour Eiffel per il PSG

Arriva nella notte la bomba di mercato che scuote ulteriormente gli amanti dello sport. Momenti concitati che detreminano il futuro di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi.

Ormai la notizia che ha sconvolto il mercato è arrivata, ossia l’addio di Lionel Messi al Barcellona. Dopo una vita dedicata ai colori blaugrana il talento argentino ha dovuto dire addio alla casacca che indossa da quando era bambino.

Un addio deciso dalla Liga, infatti nonostante l’accordo del fuoriclasse argentino con la dirigenza del Barcellona, è stato il campionato spagnolo a non accettare il contratto depositato e a costringere La Pulce a lasciare la Spagna.

In questi giorni sono impazzate le ipotesi di mercato che hanno accostato il nome di Lionel Messi a diversi club, primi tra tutti Manchester City, Chelsea e PSG.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Lady Messi come non l’avete mai vista: il bikini è striminzito, si vede tutto FOTO

“Martedì la presentazione ufficiale al PSG”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

Ormai è sicuro che Messi non andrà al City dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Pep Guardiola poiché proprio quest’ultimo ha affermato che la trattativa non può più essere avviata dopo l’acquisto di Grealish.

Il Chelsea resta alla finestra ma sembra ormai certo l’approdo del talento argentino al PSG.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Ufficiale, arriva la rottura tra Messi e il Barcellona: il comunicato del club

Su ‘Sportitalia‘, questa sera, durante la trasmissione in diretta di calciomercato è stata sganciata la bomba con l’indiscrezione quasi certa che martedì Lionel Messi farà il suo approdo a Parigi dove sotto la Tour Eiffel verrà ufficializzato il suo acquisto a 35 milioni di euro a stagione.