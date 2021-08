Precipita da un palazzo e perde la vita: indaga la Polizia

Nella mattinata di oggi, un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato da un palazzo di Milano: sul caso sono in corso le indagini della Polizia.

Un uomo di 60 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un palazzo. Alcuni residenti hanno chiamato il numero per le emergenze, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Oltre ai medici del 118 sono arrivati anche gli agenti della Polizia del capoluogo che ora stanno cercando di chiarire i contorni dell’accaduto.

Milano, tragedia in mattinata: uomo di 60 anni precipita da un palazzo e perde la vita

Questa mattina, venerdì 6 agosto, un uomo ha perso la vita cadendo nel vuoto da un palazzo sito in via Giovanni Cagliero a Milano.

Stando a quanto riportano fonti locali, tra cui la redazione di Milano Today, alcuni residenti della zona, intorno alle 7:30, hanno chiamato il 118 lanciando l’allarme. In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivate un’ambulanza ed un’automedica dell’Areu con a bordo il personale medico. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare l’uomo, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Milano che si stanno ora occupando delle indagini per determinare la dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, ma al momento, scrive Milano Today, l’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine è quella del suicidio: l’uomo si sarebbe gettato volontariamente dal palazzo con l’intento di togliersi la vita.

A fare maggiore chiarezza sull’accaduto, dunque, saranno i prossimi accertamenti della polizia del capoluogo lombardo.

È la seconda tragedia in poche ore a Milano. Un uomo di 78 anni è morto questa mattina all’alba dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via Alserio.