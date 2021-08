“Glee”, vi ricordate Brody? Oggi ha 35 anni, com’è diventato FOTO

Vi ricordate Brody di Glee? Rachel lo conosce nella quarta stagione quando si trasferisce a New York, i due hanno una relazione per un po’ di tempo

Glee è stata una delle serie più amate della scorsa generazione e ancora oggi continua a far parlare milioni di persone. C’è chi lo considerava solo una sorta di musical, ma era molto più di questo: è stata una seria che ha insegnato l’accettazione, la lotta contro il bullismo, il razzismo, l’omofobia e ogni tipo di discriminazione. Ha fatto diventare grandi tantissimi ragazzi e li ha aiutati nel tortuoso percorso dell’adolescenza. Tra i tanti personaggi del cast, abbiamo avuto Brody, che è entrato a far parte della serie nella quarta stagione.

Vi ricordate Brody di in Glee? Oggi ha 35 anni

Brody è un compagno del college di Rachel, pieno di talento nel ballo, così tanto che all’inizio le da una mano perché lei è troppo impacciata. Tra i due scatta subito una forte attrazione fisica, ma lei fa di tutto per non cedere perché è fidanzata con Finn. All’inizio è molto combattuta perché la verità è che Finn è sparito per tutta l’estate, infatti alla fine si ritrova a cedere e si lascia andare ad un bacio con il suo nuovo amico. Finn arriva proprio in quel momento, i due si lasciano e Rachel comincia a frequentare il suo nuovo amico Brody. Non dura moltissimo tra di loro perché lei è tanto innamorata del suo ex fidanzato ma soprattutto perché poi scopre che Brody la tradisce con la loro insegnante di ballo, un vero e proprio scandalo considerata la differenza d’età.

Dean, l’attore che lo interpreta, oggi ha 35 anni ed è molto seguito sul suo profilo di Instagram.