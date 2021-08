E’ una vera bomba di sensualità la modella Cecilia Rodriguez mentre lusinga se stessa nelle “calienti” vacanze spagnole. Un fisico ed una pelle “di pesca”.

“Non preoccuparti del futuro“, aveva esordito in tal modo la carismatica trentenne Cecilia Rodriguez condividendo con i suoi fan degli amabili scorci realizzati nel corso di queste ultime giornate trascorse dapprima nell’isola iberica di Formentera, mostrandosi tra le braccia del suo dolce e premuroso partner in crime, Ignazio Moser, ed approdando infine con ancor più romanticismo e spirito d’avventura, in quel di Ibiza.

Nota al pubblico italiano per aver partecipato agli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo a due dei reality più celebri: inizialmente alla decima edizione de “L’Isola dei famosi” e in seguito alla seconda del “Grande Fratello Vip“, adesso nel corso di sole ventiquattro ore, la modella di origini argentine, ha pubblicato “un mix pazzesco”

Cecilia Rodriguez, fisico incandescente e pelle di pesca: gli scatti “da urlo”

