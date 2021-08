“C’è un defibrillatore?”, Federica Nargi stesa al sole è da infarto: lato B da serie A – FOTO

Federica Nargi ha condiviso una foto spettacolare in cui è stesa al sole e mostra il suo lato migliore ai suoi follower: divina

La showgirl Federica Nargi stava per far venire un infarto ai suoi fan con l’ultimo scatto pubblicato sui social network. La bella modella 31enne si trova a Formentera in compagnia del suo compagno, il calciatore del Brescia, di ruolo attaccante, Alessandro Matri. Nell’ultimo scatto pubblicato, a differenza di quello di ieri, è da sola ed è stesa al sole a pancia sotto.

In evidenza, oltre al suo fantastico e sensuale viso, c’è il suo immenso lato B da urlo. I fan sono rimasti senza fiato e hanno commentato in tanti la foto della splendida showgirl.

Federica Nargi, lo scatto con il lato B in evidenza in spiaggia

