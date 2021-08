La bella Miryea Stabile sorride alla fotocamera felice con indosso il suo bikini, si trova in spiaggia a rilassarsi

Miryea Stabile ha condiviso su instagram una foto dove appare bellissima e sensuale con indosso un bikini azzurro. Si trova in spiaggia a godersi qualche giorno di relax. Nella didascalia ha scritto:”Non puoi sapere chi ne abbia bisogno. L’energia positiva è contagiosa:usala“. I commenti degli utenti sono tantissimi:”Che bella e che luce”, “Se la felicità in persona”.

LEGGI ANCHE>>>“Visione Divina” Justine Mattera, la camicia è ribelle: si apre e scopre tutto – FOTO

Miryea Stabile e i messaggi di positività

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea (@miryeastabile)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Wow che bomba” Cecilia Rodriguez: fisico incandescente e pelle di pesca. FOTO da urlo

La Stabile lancia sempre messaggi positivi. Dice ai followers di credere in loro stessi. L’influencer si apre anche riguardo ad una tematica molto personale. Confessa che alle superiori ha subito bullismo dai suoi compagni di classe. Lei aveva l’insegnante di sostegno e questi ragazzi le tiravano le cartacce e le scrivevano cattiverie sui banchi e sui social. Tuttavia ha avuto il coraggio di parlarne con sua madre e per questo è stata cambiata di classe e da qual momento le cose sono migliorate. Spinge poi i giovani a parlare sempre di questo tema perché è importante e queste persone, questi bulli non devono rimanere impuniti.

Un ragazzino/a va a scuola per imparare e farsi degli amici non certo per essere preso di mira e bullizzato da ragazzini cattivi. Oltre a questo argomento parla anche del post Isola dei famosi e racconta che dopo il programma ha perso 10 chili e inoltre aveva fatica a mangiare. Non riusciva a digerire alcuni cibi e poteva mangiare in piccole porzioni. La bella Miryea è ancora a Milano per lavoro, quest’anno poche vacanze perché c’è tanto da lavorare. Tra shooting e sponsorizzazioni. Grazie alla partecipazione prima alla Pupa e il secchione e dopo all’Isola dei famosi, la bella Miryea ha catalizzato l’attenzione su di se e ora sono in molti che vogliono lavorare con lei.

Adesso su instagram è seguita da 173 mila persone. Sotto ad un post spiega poi quanto è importante per lei il suo lavoro e quanto la rende felice. “Quando nel lavoro si associa passione ed entusiasmo si fa la differenza! Il segreto è metterci l’amore e io amo tantissimo tutto questo. Grazie a tutte quelle persone che continuano a credere in me”.