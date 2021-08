“Tu sì che sei da medaglia d’oro”, Cecilia Capriotti il costume regge a fatica, curve esplosive: stella marina dai dettagli seducenti – FOTO

Cecilia Capriotti ha trascorso una giornata tra il mare e gli scogli davvero intensa di emozioni. Surplus di sensualità: mostruosa.

L’attrice 45 enne di origini marchigiane, Cecilia Capriotti è uno dei personaggi del momento, soprattutto a livello social.

Originaria di Ascoli Piceno, Cecilia è diffidata da qualsiasi imitazioni, con quella impareggiabile bellezza che la contraddistingue. Nel corso degli anni ha arricchito il suo curriculum vitae di esperienze lavorative.

Protagonista di pellicole comico-romantiche, la Miss si è fatta strada grazie alle sue ampie doti di recitazione. Da “To Rome with Love” a “No Problem” giusto per citarne alcune, anche se questi ultimi capolavori sono soltanto il traguardo finale di una carriera da “bacio accademico”.

All’età di 24 anni, la vip aveva tentato la strada del concorso di bellezza di “Miss Italia” seppur senza fortuna. In seguito, il destino le ha riservato il futuro giusto per lei, accompagnato da una bellezza sempre giovanile

Cecilia Capriotti, stella marina sugli scogli: uno schianto

