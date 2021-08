Justine Mattera non guarda in faccia a nessuno, va dritta per la sua strada piena di vita e nuove consapevolezze. Quel completino le sta un incanto.

Fresca, spumeggiante, piena di vita, Justine Mattera fa mangiare a polvere alle sue rivali. Nuovi orizzonti si sono mostrati per la showgirl, scopriamo quali.

Nata New York nel 1971, Justine Mattera è una showgirl, attrice, cantante e conduttrice televisiva che ha avuto fortuna sia in America che in Italia. Si è laureata in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University e si è trasferita nel 1994 a Firenze per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte.

Ha iniziato a lavorare coma modella e cubista, e proprio in una discoteca venne notata dal produttore DJ Joe T. Vannelli che ha dato inizio alla sua straordinaria e brillante carriera artistica che tutti conosciamo.

Abbiamo apprezzato Justine in diverse occasioni e le aspettative non sono state mai deluse. L’italo-americana è stata sposata con il presentatore Paolo Limiti, scomparso nel 2017, nel 2009 si è unita in matrimonio con Fabrizio Cassata, i due hanno avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent Michael.

Justine pedala verso nuovi orizzonti, che meravigliosa donna

Justine ama moltissimo lo spettacolo, però il palcoscenico non è il suo unico posto felice, infatti la showgirl sta bene anche all’aria aperta praticando sport, soprattutto il ciclismo. Un hobby che la vede impegnata in diverse pedalate davvero faticose e proprio su Instagram (social utilizzato molto da Justine) che la showgirl ci mette a conoscenza della sua impresa.

“Non pensavo di riuscire a fare nemmeno una salita importante della Valtellina. Invece, in una settimana ho fatto Lo Stelvio, Il Gavia, I Laghi di Cancano, Bormio 2000 e oggi, (giorno easy ), San Bartolomeo de Castelaz”, un tour davvero intenso che la showgirl ha affrontato con passione, coraggio e determinazione.

I fan non hanno potuto sorvolare sul completino da ciclista indossato da Justine, che fascia perfettamente un fisico atletico ed esile ma attraente allo stesso tempo. Tutti si sono congratulati con lei e la fama della showgirl continua ad aumentare.

Una Justine davvero unica illumina le giornate diffondendo gioia ed armonia tra i suoi follower.