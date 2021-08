“Beautiful”, anticipazioni puntata 8 agosto: un nuovo amore per Steffy?

Beautiful, anticipazioni 8 agosto: il dottor John Finnegan va a trovare Steffy a casa. Shauna ha un segreto da rivelare.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna tornare in città dopo alcuni giorni a Las Vegas. La Fulton sostiene di essere tornata per sua figlia, ma Flo pensa che la decisione della madre abbia molto più a che fare con il suo amore per Ridge. Il Forrester e la Fulton hanno trascorso delle giornate indimenticabili a Las Vegas, ma adesso Ridge è tornato da Brooke e sembra intenzionato a voler rimettere in piedi il loro matrimonio. Nel frattempo Brooke annuncia la sua partenza: andrà qualche giorno da Bridget per schiarirsi le idee. Donna le sconsiglia di lasciare Ridge da solo a Los Angeles con Shauna.

Beautiful, anticipazioni 8 agosto: il piano di Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke sarà comunque decisa a partire. Ridge si presenterà da Eric per comunicare di essere pronto a tornare da sua moglie ed Eric, che ha sempre supportato la sua unione con Brooke, esulterà. Quinn nel frattempo macchinerà nell’ombra. La Fuller ha invitato Shauna a cena e la donna ha un’importante notizia da dare a tutti quanti: lei e Ridge si sono sposati mentre erano a Las Vegas. Ridge non ricorda niente.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che il dottor Finnegan andrà a trovare Steffy alla casa sulla scogliera. Tra i due sembra essere nato un innocuo flirt. La ragazza tuttavia si rifiuta ancora di prendere i suoi medicinali.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, domenica 8 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non sono previste pause estive.