Sabrina Salerno non si ferma, vuole dare tutta se stessa ad un pubblico che la ama e la sostiene da anni. La sua fama è alle stelle.

E’ un’estate magica per Sabrina Salerno che regala ogni giorno nuove emozioni ai suoi innumerevoli fan. Nell’ultimo periodo la stiamo ammirando con bikini mozzafiato e davvero striminziti, le sue curve sono il sogno di ogni maschietto italiano.

Sabrina sta trascorrendo momenti di vero relax, ogni giorno è quello giusto per sorridere, vivere, amare e scherzare. Ogni giorno è quello giusto per sognare e fare nuovi progetti sul futuro.

La showgirl ha raggiunto un bel traguardo ed ha voluto ringraziare i suoi follower.

In ginocchio in barca, Sabrina incanta tutti

“Un milione di grazie!!! VERI e REALI poiché le logiche che vanno tanto di moda non mi sono mai interessate. Sapete che le foto più belle me le hanno fatte le mie amiche ? In primis Erika , Paola Lorenza… senza di voi non avrei raggiunto questo risultato così velocemente !!!”.

La felicità della bella Sabrina è palpabile, ringrazia i follower per il sostegno, il supporto, la fiducia. Ma quello che risalta agli occhi non è il milione di follower, ma la showgirl in ginocchio ed in bikini giallo.

Il caftano colorato non nasconde la sua bellezza, il vento le le scompiglia i capelli ed il giallo del costume attira tutta l’attenzione sul suo prosperoso e desiderato seno. Nessuno riesce a competere con Sabrina, che stella degli anni 90, raccoglie i frutti del suo lavoro, svolto con amore, passione e dedizione.

Una bellezza senza tempo, una bellezza selvaggia che sveglia i desideri più reconditi di milioni di italiani. Tutti vorrebbero posare le mani sul suo splendido e perfetto corpo, il suo sguardo da tigre è magnetico, gli occhi verdi non lasciano scampo.

Un mix di sensualità, passione trasgressione, Sabrina Salerno porta il peso di essere una delle donne più belle e desiderate d’Italia.