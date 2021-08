Come riutilizzare le stecche di gelato in modo creativo e originale!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come riutilizzare le stecche di gelato in poche semplici mosse. Date un’occhiata a questi simpatici riutilizzi.

Ormai siamo in piena estate e chi è che non coglie l’occasione per cedere ad un buonissimo gelato che possa rinfrescare le giornate.

La soluzione perfetta per chi vuole un po’ di sollievo dal caldo. Ma lo sapevate che le stecche di gelato possono anche essere riutilizzate? Scopriamo insieme tuttii possibili usi.

Stecche di gelato: ecco i possibili riutilizzi

Con le stecche del gelato potete creare un graziosissimo segnalibro. In che modo? Munitevi di biro, o una trattopen, per disegnare fantasie, un nome, una frase per renderlo più originale possibile.

Magati potete disegnare delle faccette divertenti oppure creare cuori, fiochi da attaccare, poi, con la colla su un lato dello stecco.

Con le stecche di gelato, potete creare anche un divertentissimo puzzle. In questo caso, non dovrete fare altro che prendere dai 6 ai 10 bastoncini, unirli con un nastro adesivo e incollarci sopra un’immagine.

Aiutandovi con un taglierino, poi, separateli nuovamente in modo da otterrete un puzzle da poter ricomporre. Un’idea originale anche per intrattenere i vostri bambini.

Volendo, potete anche creare delle scatolette. In questo caso, vi servirà un cartone, per poi disegnarci i contorni della base, con l’aiuto di uno stecchino. Ogni stecco dovrà essere sovrapposto a quello successivo.

Ritagliate, poi, la base e incollate lungo il contorno il primo strato di stecchi, usando la colla a caldo. Fissate, poi, il secondo strato negli angoli di intersezione. Se preferite, potete colorare gli stecchi per dare un tocco più creativo.

Ora ritagliate la base e incollate sul contorno il primo strato di stecchi, per farlo potete usare la colla a caldo o dell’attaccatutto.

Il secondo strato andrà fissato al precedente solamente negli angoli di intersezione, all fine dovreste avere una scatoletta tipo questa in figura.

Ovviamente potete anche colorare gli stecchi prima di incollarli in modo da avere un effetto più vivace. Potete attaccarci anche un pomello, in modo da poter aprire e chiudere il coperchio.

Potete creare anche un portafoto con tanto di decorazioni, filo di ferro e colla. Mettete una foto su un cartoncino, per poi mettere ai bordi 4 bastoncini, fissandoli con la colla e con il filo di ferro.

Volendo, potete anche creare una vera e propria casetta portafoto con una quantità maggiore di stecche.