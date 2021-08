Cristina Marino sulla sdraio sfoggia un fisico mozzafiato – FOTO

La bella Cristina Marino ha condiviso due foto su instagram in bianco e nero dove mostra il suo corpo statuario

Cristina Marino è bellissima e sensuale su instagram in due scatti in bianco e nero che la ritraggono sdraiata su un lettino con un bikini nero. Il suo fisico è mozzafiato a distanza di poco dalla nascita della sua prima figlia Nina. Sfoggia degli addominali impeccabili che fanno davvero invidia. Nella didascalia poi scrive:”Come al solito, un pò distratta e un pò presente”.

Cristina Marino e il metodo Befancyfit

L’attrice ha sviluppato il suo personale metodo per seguire uno stile di vita sano ed equilibrato. Ha ideato dei programmi di allenamento basati anche su un’alimentazione salutare. La Marino ha anche scritto un libro in merito a questo suo stile di vita che si basa su una corretta alimentazione e un allenamento continuo. Il desiderio di comunicare la sua esperienza deriva dall’esigenza di dimostrare che basta davvero poco per tenersi in forma e stare bene. L’importante secondo l’attrice è solo la costanza e forza di volontà. Non servono infatti attrezzi particolari per seguire i suoi allenamenti che sono sopratutto a corpo libero. Quindi non ci sono scuse per non allenarsi. D’altronde se si segue questo programma è solo per il proprio benessere e si dimostra di volersi bene.

Sono già diversi anni che l’attrice ha avviato questa sua azienda dove fornisce anche alcuni prodotti per allenarsi, come gli elastici per gli squat e tanto altro. E bisogna ammettere che ha raggiunto un successo notevole. La pagina del marchio ha raggiunto i 58,3 mila followers. E il suo libro sta ottenendo attenzione mediatica anche dai canali più importanti come Skytg4. La bella Marino ha inoltre partorito da poco e grazie ai suoi allenamenti è già tornata in forma come prima. Questa sua esperienza può essere utile anche per molte donne che dopo aver partorito sentono la necessità di rimettersi in forma ma senza perdere troppo tempo in palestra e con gli attrezzi perché hanno pur sempre un bimbo o bimba a casa.

Recentemente l’attrice ha anche detto Sì all’amore della sua vita e padre della sua bambina, Luca Argentero. I due hanno sorpreso tutti con un matrimonio intimo e in segreto celebrato nella campagna si Città di Pieve il 5 giugno. Una cerimonia piccola con solo le persone più intime.