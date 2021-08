Giulia De Lellis si rilassa a bordo di uno yacht e appare splendida – FOTO

L’influencer Giulia De Lellis ha condiviso una serie di foto su instagram dove trascorre qualche giorno in barca

Giulia De Lellis a bordo di uno yacht è bellissima e sensuale. Si mette in posa per alcune foto ricordo e poi mostra la sua merenda con dei fichi. Nella didascalia scrive:“Crea tempo per te stesso”. Insieme a lei c’è il suo fidanzato inseparabile, Carlo Beretta. I due si fanno immortalare mentre sono intrecciati e si fanno le coccole. L’influencer commenta con una semplice parola ma che dice tutto: “Love”.

Giulia De Lellis e l’amore per Carlo

L’influencer da quando ha incontrato il suo principe azzurro Carlo Beretta non se ne separa mai. I due si sono conosciuti grazie all’ex di lei, Andrea Damante. Era amico con Beretta e un giorno si sono ritrovati tutti insieme a Forte dei Marmi. Lei stava con Damante, doveva essere il loro definitivo ritorno di fiamma. E poi è arrivato Carlo di cui la bella Giulia si è totalmente innamorata. Lascia dunque Damante e si fidanzata con il ricco ereditiero. Carlo appartiene infatti ad una famiglia molto benestante e famosa, poiché sono quelli che possiedono le armi Beretta famose in tutto il mondo. I due sono sempre più innamorati e la De Lellis è molto gelosa del fidanzato. Tempo fa ha raccontato di aver stalkerato i suoi amici durante una rimpatriata perché c’era una ragazza insieme a loro che non conosceva.

I due stanno trascorrendo un estate di lusso, tra beach club super costosi, giri in yacht e destinazione da sogno. La De Lellis è anche reduce dalla sua prima esperienza come conduttrice per il programma Love Island. Il programma ha ottenuto grande successo con il suo esordio, è stato il titolo più visto du Discovery+. Hanno conquistato sia il pubblico più giovane che gli under 45. Dunque una prima esperienza stellare per la neo conduttrice che con i suoi post instagram sul programma ha ottenuto 15.000.000 impressions. La De Lellis però ora torna a casa per un impegno importantissimo che ogni anno cade puntuale e che non può perdere. Il compleanno dell’amata nipotina Matilde che fa 4 anni. Per l’occasione l’influencer su instagram le ha dedicato qualche parola. “Buon compleanno amore della mia vita. Ti amo più di tutto il mondo. Nessuno potrà mai capire l’amore che ci lega, solo io e te piccola mia.

Tutto l’amore più forte tutta l’energia positiva che c’è. Tutta la gioia, tutta la serenità, la salute le cose più belle dell’universo per te amore mio.Che inseguirai con determinazione tutti i tuoi sogni ed io ti accompagnerò ti proteggerò, ti guiderò, ti insegnerò se servirà, sarò sempre accanto a te. Non piangere zia Tata domani ci vediamo. Lei è più forte anche di me”.